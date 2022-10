De politie heeft twee mannen (28 en 33 jaar) aangehouden voor een ruzie in een café aan de Slaghekstraat in Rotterdam. Een van de mannen had ook een vuurwapen en mes op zak.

Bij de hulpdiensten kwam donderdagavond rond 21.30 uur de melding van een caféruzie binnen. Tijdens de ruzie zou ook een vuurwapen zijn gezien. De geschrokken aanwezigen vluchtten de keuken van het café in. De politie zag via de camerabeelden dat er meerdere mannen uit het café waren vertrokken. Hierna werd direct de omgeving van het café uitgekamd en troffen ze de mannen aan die voldeden aan het signalement.



Een van de mannen gaf direct toe dat hij een vuurwapen en mes bij zich had. De politie onderzoekt de zaak.

