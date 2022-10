Een Nederlands rechercheteam heeft in Rotterdam een voortvluchtige Fransman opgespoord en aangehouden. De in Frankrijk veroordeelde man moet in zijn thuisland nog tien jaar gevangenisstraf uitzitten.

De 39-jarige Fransman kreeg die celstraf voor onder meer drugshandel en bezit van verboden middelen. Ook is hij veroordeeld voor ontvoering en vuurwapenbezit. En daar blijft het mogelijk niet bij. Er loopt nog een onderzoek voor het bezit van twaalf kilogram cocaïne en vier kilogram heroïne.



De Fransman werd dinsdag aangehouden door het zogenoemde Fugitive Active Search Team Nederland, een rechercheteam van de landelijke recherche en politie. Frankrijk heeft zijn overlevering gevraagd. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Lees ook dit premiumartikel van onze partner Man wordt gefilmd als hij hond mishandelt, vriendin verbreekt relatie en zet hem uit huis

Moskee over Kökçü-gate: ‘Wij accepteren homo’s, maar hoeven ze niet aan te moedigen’