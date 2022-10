Rotterdam telt relatief gezien de meeste huurwoningen van alle plaatsen in Nederland. In de Maasstad is 53,5 procent van de huizen bestemd voor sociale huur, meer dan in iedere andere gemeente. Ook Vlaardingen scoort met een vijfde plek hoog op de lijst.

46,5 procent van de Vlaardingse woningen is bestemd voor sociale huur, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. De andere gemeenten die de top 5 completeren zijn: Amsterdam (50,9 procent bestaat in die gemeente uit een sociale huurwoning), Delft (47,6 procent) en Heerlen (46,9 procent).



Wel klonk eerder kritiek op de rekenmethode van Rotterdam, waardoor de gemeente ten onrechte te veel woningen tot haar sociale woningvoorraad zou scharen.

De cijfers zijn op basis van het jaar 2019, het recentste meetmoment van het CBS. Op nationaal niveau zijn meer recente cijfers beschikbaar. Van de Nederlandse huizen was vorig jaar minder dan 34 procent een sociale huurwoning. In 2012 was dit nog ruim 37 procent.

Veel regionale verschillen

Eerder dit jaar maakte de Nederlandse overheid bekend een streefwaarde van 30 procent sociale huurwoningen per gemeente in te voeren. Al haalt nog lang niet iedere gemeente in de regio die waarde. Vooral in Lansingerland en Westvoorne ligt het aandeel laag met minder dan 20 procent sociale huurwoningen.

Na uitschieters Rotterdam en Vlaardingen ligt het aandeel sociale huurwoningen ten opzichte van alle bewoonde huizen in Schiedam (43 procent), Maassluis (39,7 procent) en Capelle aan den IJssel (38 procent) van alle gemeenten in de regio het hoogst.

Huurwoningen in de vrije sector

Bij sociale huur mag de huur nooit hoger zijn dan een bepaald bedrag. Deze huurvorm wordt daarom ook wel gereguleerde huur genoemd. Sinds dit jaar ligt de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning op 763,47 euro. In 2019 lag deze sociale huurgrens nog op 720,42 euro. Dat is anders bij een huurwoning in de vrije sector. Daarbij bepaalt de verhuurder zelf de huurprijs.