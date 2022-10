De problemen bij leerlingenvervoerder Trevvel houden aan en dus komt de gemeente Rotterdam met een noodmaatregel: komt het nodige vervoer niet opdagen, dan mogen ouders een reguliere taxi bellen. De rekening hoeven zij dan niet zelf te betalen, want dat doet de gemeente. Die overweegt nog de kosten te verhalen.

Al maanden ligt Trevvel onder vuur. Nog altijd worden kwetsbare kinderen vanaf de start van het nieuwe schooljaar niet of te laat opgehaald om naar school te worden gebracht. Daarom gaat de gemeente een taxi of een alternatief vervoermiddel compenseren. "Zodat ouders zeker weten dat hun kind naar school kan en weer thuiskomt", vertelt wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam). "Als een deel van de ouders hiervoor kiest dan verlicht dat de druk op Trevvel."

Hij kan nog geen datum geven over wanneer de regeling van start gaat. "Op z'n snelst enkele weken", zei hij donderdagochtend in de gemeenteraad. Volgens hem moet er nog gekeken worden hoe het uitvoerbaar is. "Het wordt een chaos. We moeten kijken hoe de bonnetjes moeten worden ingediend."

Herfstvakantie

Volgens coalitiepartijen is er al sprake van chaos en moet zo'n regeling sneller kunnen. "Enkele weken is geen urgentie", zei PvdA raadslid Richard Moti. "Met een druk op de knop moet het lukken." Moti vroeg de wethouder om de eerste dag na de herfstvakantie al te starten met de compensatieregeling.

Of de gemeente het geld gaat verhalen op Trevvel is nog onduidelijk. "Geld is nu mijn prioriteit niet", legt Struijvenberg uit. Wel is het plan dat Rotterdammers kunnen compenseren via de gemeente.

Motie van afkeuring

Tijdens een debat in de raad moest wethouder Struijvenberg zich donderdagmiddag verantwoorden over waarom hij de raad niet heeft geïnformeerd over de 9 scenario's die op tafel lagen om de problemen bij Trevvel op te vangen. De wethouder trok daar een dikke streep door. Raadsleden moesten het via de media vernemen, wat voor woedende reacties zorgde bij oppositiepartijen.

In de wandelgangen werd nog gesproken over een 'motie van afkeuring', maar daar zagen PvdA en 50PLUS vanaf omdat er weinig steun voor leek.