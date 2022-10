Een vrachtwagenchauffeur is donderdag vroeg in de ochtend de macht over het stuur verloren. Hij vloog uit de bocht op de Groene Kruisweg in Rotterdam, de vrachtwagen kwam op zijn zijkant terecht. De chauffeur lijkt er zonder al te veel kleerscheuren vanaf te zijn gekomen.

Wel is hij ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het kan dat hij even voor 5.30 uur de controle over de vrachtwagen verloor is nog onduidelijk.



Vanwege het incident is de Groene Kruisweg en een afrit bij de A15 gedeeltelijk afgesloten. Daardoor is het rond het verkeersplein in Rotterdam-Zuid wat drukker dan normaal.

