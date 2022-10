Bij een woning op de Geertruidenbergstraat in Rotterdam-Slinge is een verdacht pakketje gevonden. Het zou mogelijk gaan om een explosief.

De omgeving is ruim afgezet. Het verdacht pakketje is gevonden tegen de woning aan. De bewoner was op dat moment aanwezig in de woning. Omdat de bewoner niet wilde meewerken heeft de politie de deur van de woning moeten openbreken.

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie is aanwezig voor een onderzoek. Ook de ambulance en de brandweer zijn aanwezig ter ondersteuning.