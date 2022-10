De politie heeft vorige week drie mannen aangehouden na de vondst van 101 kilo amfetamine, ook wel bekend als speed. De drugs werden gevonden in een bedrijfspand in het Limburgse Brunssum, meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) woensdag.

De mannen van 30, 33 en 34 jaar uit Ridderkerk, Heerlen en Rotterdam worden verdacht van overtredingen van de Opiumwet, misbruik van chemicaliën en valsheid in geschrifte. De mannen van 30 en 33 jaar zitten nog vast. De 34-jarige is inmiddels vrij, maar nog wel verdachte. De FIOD sluit meer aanhoudingen niet uit.

De politie kwam het drietal op het spoor na een tip van de FIOD over de levering van grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van drugs. Een zending van de verdachten met de stof BMK-glycidezuur werd opgespoord en in beslag genomen. Met de onderschepte hoeveelheid van deze stof zou ongeveer 1850 kilo amfetamine kunnen worden gemaakt, met een geschatte straatwaarde van bijna 12 miljoen euro.

Na de arrestatie van de verdachten werden vier woningen in Rotterdam, Ridderkerk, Maassluis en twee bedrijfspanden in Rotterdam en Brunssum doorzocht. In Brunssum werd de 101 kilo speed gevonden met een waarde van 646.000 euro. Verder werd bij de doorzoekingen beslag gelegd op contant geld, dure horloges en cryptotelefoons.