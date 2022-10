Wat een feestje moest worden met een lekkere versnapering tijdens de toetsweek, is uitgelopen op een potje knokken bij een frietkraam op het schoolplein van het Comenius College in Capelle aan den IJssel. Er ontstond ruzie tussen medewerkers van het snacktentje en een leerling, die geen patatje kreeg en vervolgens haar vader optrommelde. Dat leidde tot een handgemeen tussen hem en de patatboer.Marcel Potters

De politie was snel ter plekke en hield drie personen aan: de verkoper, de vader en iemand die zich in de strijd mengde. Of er aangifte is gedaan, is niet bekend. Het Comenius College was onbereikbaar voor commentaar.