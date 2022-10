Onder de noemer 'Geen moslimhaat in onze stad' kondigt BIJ1 Rotterdam via Twitter een tegendemonstratie aan tegen de demonstratie van Pegida in het centrum van de stad. De partij vraagt mensen zich zaterdag om 14.00 uur te melden op het Stationsplein.

'Als zij er mogen staan, staan wij er met meer (zoals altijd)', zo kondigt BIJ1 Rotterdam de tegendemonstratie aan via Twitter. Aanleiding is de demonstratie van Pegida zaterdag om 14.00 uur in het centrum van Rotterdam. 'Dit weekend geen hoofddoek, maar koranverbranding op het Stationsplein', meldt de anti-islambeweging. Lees ook dit premiumartikel van onze partner Wéér ligt een van de drukste verkeersaders van Rotterdam eruit: ‘Dit is toch hopeloos!’

