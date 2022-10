Luxe warenhuis de Bijenkorf in Rotterdam staakt vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur. De medewerkers willen een hoger uurloon. "Ze verdienen gemiddeld maar 12 euro per uur", zegt FNV-vakbondsbestuurder Linda Vermeulen.

Sommige dames werken er al dertig jaar, zegt Vermeulen aangedaan. "Dat is veel te weinig. Wij willen dat het minimum uurloon naar 14 euro per uur gaat."

De vestiging in Rotterdam is één van de grootste van de zeven Bijenkorf-winkels in Nederland en zit al sinds 1956 aan de Coolsingel. Er werken honderden mensen van de 2400 in totaal. "Dat zij gaan staken is écht heel bijzonder", zegt de vakbondsvrouw. "Dat havenwerkers in Rotterdam gaan staken, hebben we vaker gehoord. Maar personeel van de Bijenkorf heeft het werk nog nooit neergelegd."

Door de opgelopen inflatie loopt ook het winkelpersoneel tegen steeds hogere rekeningen aan, en die kunnen ze niet meer betalen. Door de stakingen die ze zagen bij de NS kwamen ze op het idee om dat ook te gaan doen. "Ik kreeg daar toen al berichten over van Bijenkorfpersoneel", zegt Vermeulen.

De vestiging in Amsterdam heeft al drie keer gestaakt. De vestiging in Amstelveen één keer. En nu heeft het personeel van Rotterdam besloten om het lage loon niet meer te pikken. "De directie heeft zonder dat er overeenstemming was besloten om de lonen met 3,5 procent te verhogen. Maar dat is veel te weinig. Wij willen minimaal 10 procent."

Demonstratie op de Coolsingel

Medewerkers uit Amsterdam en Amstelveen reizen vrijdag naar Rotterdam om het stakende personeel daar te steunen. Vanaf 14.00 is er een demonstratie voor de hoofdingang van het gebouw aan de Coolsingel. "Ik roep klanten op om te komen", aldus de vakbondsbestuurder. "Dat hebben ze in Amsterdam en Amstelveen ook gedaan. Dat was een geweldige steun voor het personeel."

Volgens Vermeulen zeggen verkopers bij de Bijenkorf op dit moment vaker dan anders hun banen op omdat ze ergens anders meer kunnen verdienen. "Ook al verdienen ze elders dan maar een euro per uur meer."