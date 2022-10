Een negentienjarige fietser is dinsdagavond rond 20.00 uur zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Dordtselaan met de Brielselaan in Rotterdam-Zuid. Volgens de politie verkeert het slachtoffer in levensgevaar.

De jongen verloor na de botsing het bewustzijn en is niet meer bij kennis geweest. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie testte de bestuurder van de auto die de jongen aanreed negatief op alcohol. Hij is niet aangehouden. "De verklaring is op straat opgenomen." De Verkeersongevallen Dienst onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook wordt onderzocht of de bestuurder van de auto onder invloed was van andere middelen. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Lees ook dit premiumartikel van onze partner Wéér ligt een van de drukste verkeersaders van Rotterdam eruit: ‘Dit is toch hopeloos!’

Vergreep stiefvader zich aan dochter, terwijl zijn vrouw opgenomen was? ‘Ik was flabbergasted’