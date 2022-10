Bibliotheek Rotterdam is getroffen door een cyberaanval, waardoor alle vestigingen te maken hebben met een computerstoring. Wat exact aan de hand is en welke systemen getroffen zijn, wordt volgens woordvoerder Nicole de Jong onderzocht. "Op dit moment heerst vooral ongeloof. De bibliotheek is dé plek voor de Rotterdammer, dan is het toch laf om een organisatie als de onze hiervoor uit te kiezen."

Om wat voor een aanval het gaat, of gegevens gestolen zijn en welke systemen zijn getroffen, is nog niet duidelijk, en er is (nog) geen losgeld gevraagd. "Omdat we onze klanten niet via onze systemen of de mail kunnen benaderen, hopen we dat zij dit bericht in de media lezen.''

De meeste vestigingen zijn open, maar de systemen werken niet. "Ik zit vandaag op de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat en daar is het druk. Mensen komen bijvoorbeeld om de krant te lezen en boeken kunnen ook worden ingeleverd. Lenen kan helaas niet. Activiteiten die niet systeem gebonden zijn, gaan door.''

De bibliotheek hoopt (uiterlijk) eind deze week de omvang van de cyberaanval en de gevolgen daarvan in beeld te hebben. "Angst is er niet, vooral ongeloof. Het is laf om een organisatie als een bibliotheek te kiezen. Dit is dé plek voor de Rotterdammer.''