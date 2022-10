In al meer dan honderd steden wereldwijd hebben ze hun opwachting gemaakt. Nu is ook Rotterdam aan de beurt om de zogeheten Candlelight Concerts te verwelkomen. De Laurenskerk is de locatie die daarvoor vanaf aanstaande donderdag in gebruik wordt genomen.

De Candlelight Concerten zegt vooral iets over de ambiance: muziek en musici omgeven door honderden brandende kaarsen, voor de Rotterdamse regio in de Laurenskerk. De organisatie is in handen van Fever dat zelf zegt 'elke week miljoenen mensen te helpen om de beste ervaringen in hun steden te ontdekken'. De opening is overmorgen met de uitvoering van Vivaldi's De vier jaargetijden.

In een sfeer van kaarslicht draait het bij Fever niet alleen om klassieke muziek. Het kan ook gaan om een vertolking van de greatest hits van bands als Queen en Coldplay of songs van Taylor Swift. In andere steden wordt ook jazz of ballet ten uitvoering gebracht.

Pirates of the Caribbean

Of soundtracks van films. Zo staat volgende maand (17 november) een concert in de Laurenskerk op het programma, waarin de filmmuziek van bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean, Star Wars en Schindler's List ten gehore zal worden gebracht.