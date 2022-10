De brandweer is maandagavond uitgerukt naar naar de Stormshoek in Hoogvliet vanwege een uitslaande woningbrand. Wat daarbij opviel: in een straal van honderden meters was een sterke wietlucht te ruiken.

Helemaal verrassend was het dan ook niet dat de politie ter plaatse een hennepkwekerij aantrof. Een 35-jarige bewoner is aangehouden. Twee andere bewoners van de woning, onder wie een kind, zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd op rookinhalatie. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Een derde bewoner was op het moment van de brand niet thuis, maar werd niet veel later bij aankomst bij de woning door de politie aangehouden.

De brand woedde op de eerste verdieping en was korte tijd uitslaand. Verschillende bewoners van omliggende woningen werden uit voorzorg verzocht tijdelijk hun woning te verlaten. Inmiddels is brand onder controle en zijn naburige bewoners terug naar hun woning. Stichting Salvage is ter plaatse om de bewoners van het betreffende huis op te vangen. De politie vermoedt dat de kwekerij de brand heeft veroorzaakt. De politie heeft van het incident een plaats delict gemaakt en de forensische opsporing zal nader onderzoek doen.