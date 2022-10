In de Penitentiaire Inrichting in Hoogvliet was maandagmiddag korte tijd sprake van stroomstoring. Uit voorzorg werd direct hoog opgeschaald, maar voordat er maatregelen konden worden genomen was de storing alweer verholpen.

Rond 14.00 uur werd in de gevangenis een verminderde stroomtoevoer geconstateerd. Om het incident te coördineren werd opgeschaald naar GRIP 1. Alle officieren van alle betrokken diensten komen dan bij elkaar voor een crisisoverleg. De stroomstoring in de gevangenis aan de Koddeweg was volgens de politiewoordvoerder echter van dusdanig korte duur, dat het sein GRIP gelijk weer ingetrokken werd. De gedetineerden zijn voor korte tijd teruggeleid naar hun cel. Lees ook deze premium verhalen van onze partner ‘Te koop, herberg Spanje’, googelde Anna nadat geliefde stierf en ze vertrok: ‘Ben nieuw leven begonnen’

Vorige week viel de stroom in de gevangenis ook al voor korte tijd uit, maar volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen staat dat incident los van de storing van vandaag. Het ging toen om een fout van een externe partij, waardoor de stroom tijdelijk uitviel. Wat de oorzaak van de recente storing is, is nog onduidelijk. De gevangenis neemt daarom contact op met de netbeheerder.