Een bestuurder maakte het dit weekend wel erg bont op de Randweg in Rotterdam Zuid. Hij reed 107 kilometer per uur waar maar 50 is toegestaan. Hij is zijn rijbewijs kwijt.

De politie hield op dat moment net een snelheidscontrole naar aanleiding van klachten van bewoners. In totaal werden zo'n dertig voertuigen gecontroleerd. Twee bestuurders reden te hard, waaronder dus de automobilist die 107 kilometer per uur reed.

