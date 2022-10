De politie heeft zondagochtend drie minderjarige jongens (14, 15 en zeventien jaar) en een achttienjarige jongeman na een achtervolging aangehouden op de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid. De groep reed in een gestolen auto en de bestuurder was onder invloed van drugs.

Agenten kregen rond 9.45 uur de melding dat een gestolen auto was gesignaleerd op de Erasmusbrug. Eenmaal ter plaatse kregen ze het voertuig al snel in het vizier. Er volgde een achtervolging door centrum. De bestuurder verloor nabij de Pleinweg de macht over het stuur en botste uiteindelijk tegen een geparkeerde auto op de Strevelsweg. "We hebben de groep toen snel kunnen aangehouden", vertelt een woordvoeder van de politie. De jongens hadden geen noemenswaardige verwondingen. De groep wordt verdacht van heling van een gestolen voertuig en de achttienjarige jongen wordt daarbij ook nog verdacht van rijden onder invloed. Ze zitten vast en worden verhoord. De 14-, 15-, en achttienjarige jongens komen uit Rotterdam. De zeventienjarige komt uit Alphen aan den Rijn.

