In een vrachtwagen op de parkeerplaats van Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel is zondagochtend even voor 05.00 uur brand ontstaan. De brand was begonnen bij het voorwiel en verspreidde zich snel naar de cabine van het voertuig. Er is niemand gewond geraakt.

Een scooterrijder merkte de brand op en belde de hulpdiensten. Deze kwamen snel ter plekke om de brand te blussen. De vrachtwagen heeft grote beschadigingen opgelopen door het vuur en is door een bergingsbedrijf opgehaald. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar het incident.

