De politie heeft vrijdagmiddag een inval gedaan in een woning aan de Marius Richtersstraat in Rotterdam-Nesselande. In de omgeving was een man met een vuurwapen gezien.

In de woning is niemand aangetroffen. Ook is er geen vuurwapen gevonden. Waar de man met het vuurwapen is gezien en of hij de bewoner van de woning is, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen. "In de omgeving wordt nu verder onderzoek gedaan. Ook spreken we met mensen uit de buurt."

