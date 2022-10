Op een parkeerplaats aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee auto's in de brand gestoken. Op dezelfde parkeerplaats vatten een week geleden ook al meerdere voertuigen vlam.

De auto's stonden zo'n 15 meter van elkaar vandaan. Hulpdiensten konden voorkomen dat beide voertuigen volledig uitbrandden, wel raakten de auto's flink beschadigd.

Het incident vond plaats nadat exact een week geleden op dezelfde parkeerplaats ook meerdere auto's in brand stonden. De politie gaat uit van brandstichting. Ook gingen in diezelfde nacht in Oosterflank en Ommoord een scooter en bestelbus in vlammen op. Of deze incidenten met elkaar in verband staan, is onbekend.

Buurtgenoten vermoeden dat er een pyromaan actief is in hun stadsdeel. De politie onderzoekt de branden.