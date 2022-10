Vijf verdachten in een geruchtmakend witwasonderzoek, onder wie miljonair Mike de W. (34), blijven nog zeker twee weken achter de tralies. Bij de huiszoekingen, zo blijkt nu, stuitte de politie prompt ook op strafbare feiten bij de zoon van zanger Lee Towers, die losstaan van het onderzoek.

Naast Mike de W. zijn de verdachten in de witwaszaak vier mannen van tussen de 37 en 56 jaar oud. Ze komen uit Oostvoorne, Ouderkerk aan den IJssel en Polen. Een verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Een 37-jarige Rotterdammer en een 56-jarige Schiedammer die ook bij de politieactie waren gearresteerd, mogen hun proces in vrijheid afwachten.

Vierhonderd politiemensen vielen dinsdagochtend 22 Nederlandse én buitenlandse locaties binnen. Daarbij werden niet alleen de zeven personen aangehouden, maar ook tal van kostbaarheden - waaronder een gele Ferrari, Porsche en Bentley van De W. - in beslag genomen.

Het onderzoeksteam denkt dat de zeven de afgelopen jaren een criminele organisatie vormden en meer dan 100 miljoen euro hebben witgewassen.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat de politie de afgelopen dagen beslag heeft gelegd op nog veel meer spullen. In het oog springt vooral een horloge met een waarde van ruim 2 miljoen euro. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het OM zegt om die reden 'terughoudend' te zijn met het delen van informatie.

Vanmiddag kwam via verschillende media naar buiten dat dinsdag nog een achtste persoon is opgepakt: Peter H., de 55-jarige zoon van Lee Towers. De politie wil alleen bevestigen dat bij de doorzoeking van een woning aan de Helledaalstraat in Rotterdam-Hillegersberg een 55-jarige man is aangehouden. Die aanhouding was niet gepland: bij de doorzoeking stuitten de agenten volgens een woordvoerder onverwachts op strafbare feiten.

Zo bleek dat de Rotterdammer, een beoefenaar van de schietsport, zijn wapen niet op de juiste wijze bewaarde. Ook rees bij rechercheurs het vermoeden dat H. zich schuldig maakt aan witwassen.

De politie benadrukt dat de Rotterdammer, in tegenstelling tot de zeven anderen, niet verdacht wordt van deelname aan een criminele organisatie. Waarom de woning werd onderzocht, kan een woordvoerder niet zeggen. "Maar het was 1 van de 22 panden."



H. was onbereikbaar voor commentaar. Zijn vader Lee Towers laat weten niets over de kwestie kwijt te kunnen.