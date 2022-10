De politie heeft donderdagavond een man aangehouden die met een luchtbuks vanuit zijn woning in Vlaardingen aan het schieten was op voorbijgangers en dieren. Niemand raakte hierbij gewond.

Voorbijgangers alarmeerden rond 20.00 uur de politie. Na kort onderzoek achterhaalden de agenten vanuit welke woning er werd geschoten en konden zij de man aanhouden. Hij is meegenomen naar het bureau. Het geweer is door agenten in beslag genomen.