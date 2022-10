De veerpont tussen Rozenburg en Maassluis zal er waarschijnlijk nog weken uit liggen. Dat heeft exploitant Blue Amigo laten weten. De veelbesproken oeververbinding over het Scheur is al sinds begin vorige week uit de vaart.

Het gaat dit keer om technische problemen, de motor van de Blankenburg is kapot en een eerste reparatie bij scheepswerf Damen in Schiedam heeft niet geholpen. "De problemen met de koeling van het veer zijn dusdanig dat reparatie op korte termijn niet mogelijk is. Er zijn nieuwe onderdelen nodig. Die zijn besteld, maar het kan tot enkele weken duren, voordat deze geleverd worden", aldus Blue Amigo. Het Zwijndrechtse bedrijf had de veerdienst juist deze week willen hervatten.

Voor gedupeerde passagiers, die al weken niet naar de overkant kunnen, worden bussen ingezet die als vervangend vervoer tussen Rozenburg en Maassluis rijden. Ze komen echter vaak in de file te staan, vooral rond Rozenburg dat ook kampt met een afgesloten Calandbrug.

Als tegemoetkoming heeft Blue Amigo besloten dat deze bus gratis wordt. Het bedrijf erkent dat de geboden oplossing 'niet altijd even optimaal is.' Om de reistijd te beperken, wordt gekeken naar de inzet van een vervangend veer voor fietsers en voetgangers.

De provincie Zuid-Holland, de toezichthouder voor Blue Amigo, blijft het bedrijf steunen. "Wij hebben nog altijd vertrouwen in Blue Amigo. De gezamenlijke inspanningen zijn erop gericht om zo snel als mogelijk weer stabiel en betrouwbaar vervoer aan te bieden."

Blue Amigo ligt al even onder vuur, niet alleen vanwege de haperende lijn Rozenburg-Maassluis, maar ook door problemen met de waterbus tussen Rotterdam en Dordrecht, die vanwege personeelstekort nog maar eens in het uurgaat. Voor Rozenburg-Maassluis zijn er normaal gesproken twee veerponten (Staaldiep en Blankenburg), maar tot verbijstering van veel reizigers zijn ze allebei niet inzetbaar.