In een woning aan de Cronesteinstraat in Rotterdam-Overschie is een drugslab ontdekt. Dat meldt de politie. Het drugslab kwam aan het licht na een klacht over een lekkage in de ondergelegen woning.

Er hing een sterke chemische lucht rondom de woning aan de Cronesteinstraat, maar het was uiteindelijk een lekkage bij de onderburen die gisteren tot de ontdekking van het drugslab leidde. De gewaarschuwde eigenaar van het pand, die de woning verhuurd had, ging een kijkje nemen bij de woning. Ook binnen hing een sterke chemische lucht en stonden vaten met chemicaliën. Na deze ontdekking sloeg de eigenaar direct alarm bij de politie. In het pand werden chemische stoffen aangetroffen om drugs mee te maken, zegt een woordvoerder van de politie. Nadat het pand eerst was gelucht, hebben specialisten van de forensische opsporing het pand geruimd. De politie doet nader onderzoek naar de huurder en eventuele andere betrokkenen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Lees ook dit premiumartikel van onze partner Wat moet de koning zeker zien en doen in Rotterdam? Hier alvast een voorzetje

