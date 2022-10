De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft hogere tarieven van de RET voor ritten met de metro, bus en tram vastgesteld. Dat betekent dat de kaartjes vanaf januari 2023 ruim 7 procent duurder worden.

Dat maakt het Rotterdamse vervoersbedrijf RET bekend. RET-directeur Maurice Unck zegt dat hij de prijzen van het ov in deze tijd niet wil verhogen maar kan niet anders door hogere kosten. Hij heeft zijn kaarten nu gezet op de afschaffing van de btw van 9 procent. Samen met OV-koepel OV-NL pleit hij daarvoor bij het rijk. Als dit lukt, wordt reizen met het ov zo'n 2 procent goedkoper.

Maar de vraag is of dat er dit jaar nog inzit. Staatssecretaris Marnix van Rij (CDA) van Financiën liet eerder weten dat een besluit hierover pas genomen kan worden na een onderzoek naar de invloed van lagere btw op het gebruik van het OV.

De resultaten daarvan worden begin november verwacht, aldus een woordvoerder van het Kennisinstituut Mobiliteit dat dit onderzoek uitvoert. Dat is krap. Want 10 november besluit de Kamer over het belastingplan voor 2023 waaronder btw valt. Het afschaffen van de btw op OV kost tussen 300 en 400 miljoen euro, schreef de staatsecretaris eerder in reactie op Kamervragen.