Demonstranten die boos zijn over de hoge energierekening zijn van plan hun factuur vrijdagmiddag in brand te steken bij het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam-Alexander. Zo willen ze hun onvrede kenbaar maken over de hoge prijzen van gas en elektriciteit. De protestactie is overgewaaid uit het buitenland.

Er vonden eerder vergelijkbare protesten plaats in Napels, Londen, Glasgow en Belfast. Eneco is voorbereid op de actie en zal het hek gesloten houden om te voorkomen dat betogers het bedrijfsterrein op komen. ,,We zijn zeker bereid om hun speech aan te horen”, zegt een woordvoerder. ,,Maar we zorgen natuurlijk wel dat onze mensen niet in gevaar gebracht worden.” De rekeningen worden niet naast de voordeur in brand gestoken, maar op de openbare weg. ,,Een vrouw heeft mensen opgeroepen op sociale media om hun rekeningen bij ons te komen verbranden. Ik begreep dat zij de rekeningen in een ton gaat doen die ze zelf meeneemt”, aldus de Eneco-woordvoerder. Hoeveel mensen er op de actie afkomen is nog onbekend. De actie vindt vrijdag om 15.00 uur plaats. De politie is op de hoogte gebracht van het protest. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Lees ook dit premiumartikel van onze partner Wat moet de koning zeker zien en doen in Rotterdam? Hier alvast een voorzetje

