De politie heeft uit de doeken gedaan hoe het woensdagavond een zestienjarige Rotterdammer heeft aangehouden, die op de vlucht sloeg op een gestolen scooter. De bestuurder sprong een sloot in, maar was even vergeten dat hij niet kon zwemmen. "Dat werd gevolgd door geschreeuw om hulp", schrijft de politie.

"Wanneer je niet kan zwemmen, is het onwijs dom om het water in te springen", begint de Rotterdamse politie het verhaal. Agenten zaten achter de scooter aan nadat de zestienjarige bestuurder een stopteken had genegeerd. Hij reed vervolgens - met iemand achterop - snelheden van 80 kilometer per uur. "Ze haalden van alles uit om aan ons te ontkomen."

Van een afstandje zagen agenten hoe de twee van de scooter afsprongen en te voet verder gingen. Maar veel kans tegenover een politiemotor maakten ze niet. In paniek sprong een van hen het water van de Schie in. Een schreeuw om hulp volgde, want de zestienjarige Rotterdammer bleek zijn zwemdiploma's niet te hebben. "Niet heel handig om dan met deze temperaturen het water in te gaan."

De scooterbestuurder werd uit het water gevist en aangehouden. Zijn voertuig had valse kentekenplaten en bleek gestolen. Ook had hij geen rijbewijs. De zestienjarige Rotterdammer kreeg diverse bekeuringen voor verkeersovertredingen en zit momenteel vast. De bijrijder wist te ontkomen.