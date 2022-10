De Rotterdamse afdeling van GroenLinks zet vraagtekens bij het tonen van de WK-wedstrijden op grote schermen vanwege de mensenrechtenschendingen in Qatar. De partij stelt het college de vraag of het mogelijkheden ziet om het organiseren van evenementen in de stad, waarbij de voetbalwedstrijden op grote schermen worden getoond, te verbieden.

"In Rotterdam heeft het voetbal, en natuurlijk het Nederlands elftal, veel enthousiaste fans die hier reikhalzend naar uitkijken. Echter is er veel kritiek op de organisatie van het WK in Qatar, vooral vanuit het mensenrechtenstandpunt. Daarnaast klinkt er vanuit klimaatoogpunt kritiek: de grote stadions worden allemaal gekoeld met airconditioning, en dit in tijden van een globale energiecrisis", zegt fractievoorzitter Judith Bokhove.

De FIFA en gastland Qatar krijgen al jaren veel kritiek vanwege de beslissingen om het WK Voetbal dit jaar in dat land te houden. Het land kent geen voetbalcultuur en veel stadions moesten daarom binnen enkele jaren door duizenden arbeidsmigranten worden opgebouwd. Dat gebeurde onder erbarmelijke omstandigheden en naar schatting vielen daarbij zo'n 6.500 doden, aldus Human Rights Watch en Amnesty International.

Boycot

"Mede hierom hebben verschillende steden, waaronder Parijs, besloten om schermen voor het tonen van WK-wedstrijden in de publieke ruimte niet toe te staan", wijst Bokhove naar de beslissing van de Franse hoofdstad. Andere steden in Frankrijk volgden snel. De Rotterdamse GroenLinksfractie ziet ook wel wat in zo'n boycot.

In Amsterdam deed de D66 het voorstel om WK-schermen alleen te plaatsen als daar disclaimers komen over de mensenrechtenschendingen.