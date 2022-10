Naar aanleiding van een tip van een buitenlandse opsporingsdienst heeft de Douane dinsdagmiddag 540 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. De straatwaarde van deze partij is ruim 40 miljoen euro.

De drugs zaten verstopt tussen een lading mango's afkomstig uit Brazilië. De mango's waren bestemd voor een bedrijf in Nederland. Dit bedrijf heeft niets met de smokkel te maken.



Het team van Hit And Run Cargo (HARC), een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.