De Koninklijke Marechaussee heeft maandag twee mannen aangehouden voor mensensmokkel en identiteitsfraude. Het gaat om een veertigjarige man uit Rotterdam en een vermoedelijk minderjarige jongen, meldt de Marechaussee woensdag.

De bemanning van het vliegtuig, waar de twee verdachten mee van Griekenland naar Nederland reisden, alarmeerde de Marechaussee vanwege verdacht gedrag. Hierna werd de Rotterdammer opgepakt wegens mensensmokkel.

De minderjarige jongen bleek op een Nederlandse identiteitskaart van een ander te reizen en was in het bezit van een Grieks vreemdelingendocument. Hij is opgepakt voor identiteitsfraude.