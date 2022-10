De waterbus tussen Rotterdam en Dordrecht vaart nog maar één keer per uur. Alleen in de ochtendspits doet lijn 20 van Blue Amigo nog elk half uur de haltes in onder meer Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk aan. Personeelsgebrek is de reden.

Sinds 1 januari verzorgt Blue Amigo het openbaar vervoer over water in de regio. Sindsdien ligt de organisatie continu onder vuur. Er is een schreeuwend personeelstekort, waardoor afvaarten uitvallen en bemanning overuren draait. Het is dan ook de reden om minder te gaan varen. Volgens Blue Amigo kunnen nieuwe mensen amper worden gevonden.

Alle perikelen doen de naam Blue Amigo geen goed. Vandaar dat het bedrijf een campagne voorbereidt om reizigers terug te winnen. Onderdeel daarvan is dat haltes worden opgeknapt. Ook ligt er een nieuwe stop in Capelle in het verschiet. De halte is in de maak en gehoopt wordt dat volgend jaar de eerste reizigers vanaf het Rivium aan boord kunnen stappen, maar een startdatum is er nog niet.

Lijn 21, die rechtstreeks van Rotterdam naar de molens van Kinderdijk vaart, werd deze zomer al gestopt. Dat blijft in de nieuwe winterdienstregeling zo. Reizigers kunnen wel met lijn 20 naar Ridderkerk en daar overstappen op het driehoeksveer Ridderkerk-Krimpen-Kinderdijk.