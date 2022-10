In de nacht van dinsdag op woensdag heeft bij de entree van een flat aan de Joost Banckertsplaats een schietpartij plaatsgevonden.

Bewoners troffen de kogelgaten rond 6.00 aan en hebben de politie ingeschakeld. Die is een sporenonderzoek gestart.

Dit is het tweede schietincident in twee nachten rond dezelfde locatie. De nacht ervoor zijn er bij een flat verderop, aan de Jan Evertsenplaats, ook schoten gelost. Er wordt nog onderzocht of er een verband is tussen de schietpartijen. De politie komt graag in contact met getuigen.