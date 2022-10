Voor de tweede keer in een paar dagen tijd zijn bewoners van de Sluiskreek in Rotterdam-IJsselmonde opgeschrikt door een explosie in hun straat. Hulpdiensten troffen bij aankomst in de woning vier kinderen aan die veilig uit het huis konden worden gehaald. Een aantal volwassen stond al buiten toen de hulpdiensten arriveerden. Niemand is gewond geraakt.

Om 22.19 uur vanavond klonk er een keiharde knal door de Sluiskreek in IJsselmonde die ramen deed trillen. Nadat hulpdiensten waren toegesneld, werd de directe omgeving direct afgezet. Een Team Explosieven Verkenning werd opgeroepen om verder onderzoek te doen. De naastgelegen huizen werden daarop ontruimd.

De explosie die bij de voordeur plaatsvond, heeft relatief weinig schade aangericht zo meldt een woordvoerder van de politie. De vier kinderen zijn via de achterzijde van de woning in veiligheid gebracht: "Het gaat om kinderen in de leeftijd van kleuter tot en met tiener. Na afloop stonden ze alle vier veilig in de tuin."

De politie meldt dat na de explosie een scooter is weggereden. Wat er precies is geëxplodeerd en waarom, kan de politie nog niet zeggen. Er is ook nog niemand aangehouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Ook de andere buren uit het huizenblok zouden verzocht zijn hun woning te verlaten. Wanneer het onderzoek het toelaat, mogen alle bewoners weer terug naar huis, aldus de woordvoerder.

Buurvrouw Maria Ilievski (56) staat rond 23.00 uur op de hoek van de straat te bibberen. Haar hond trekt en blaft onophoudelijk van de spanning. "Ik lag net te slapen en schrok wakker van de knal. Toen ik mensen hoorde gillen wist ik wel weer hoe laat het was", verzucht ze.

Afgelopen weekend was het ook al raak toen in de nacht van zaterdag op zondag bij een andere woning in het zelfde huizenblok aan de Sluiskreek een explosief afging. Hierbij raakten de voordeur en het raam ernaast zwaar beschadigd. Er vielen ook daarbij geen gewonden, maar de bewoners waren hevig ontdaan.

Ook nu staan de buren aangeslagen op straat te kijken hoe de hulpdiensten onderzoek doen: "Het was hier nooit écht Zuid, eigenlijk heel rustig. Ik ben enorm geschrokken want er wonen veel kinderen aan die kant van de straat."

Veel te bang

Overbuurvrouw Ria Bronsgeest hoorde de klap al van ver: "Ik stond een heel stuk verderop, bij podium Islemundo toen ik de knal hoorde. Het was enorm hard, ik zei meteen: 'Ik hoop dat het niet wéér in mijn straat is." Bij thuiskomst bleek dat inderdaad het geval: "Ik vind het zo erg voor alle buren. Een van de buren uit dat blok is gisteren 91 geworden, dit wil je toch niet meemaken op die leeftijd? Ik hoop dat iemand haar binnen heeft opgevangen. En een andere buurvrouw durft geen verjaardagsfeestje meer in de tuin te vieren komend weekend, iedereen is bang nu."

Ook Bronsgeest zelf geeft toe dat ze zich heel onveilig voelt in haar eigen straat: "Er gaan verhalen dat het om een vergissing gaat. Maar wat als ze zo'n vergissing de volgende keer bij mijn huis maken?" Ook zij stelt dat dit voorheen een rustige wijk betrof: "Ik woon hier al 25 jaar. Het was ooit een mooie wijk. De laatste jaren is het hier helaas enorm veranderd. Maar dit hebben we nog nooit meegemaakt."