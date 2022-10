De politie is op zoek naar twee mannen op een scooter die zaterdag 11 juni voetgangers mishandelden op de 1e Middellandstraat in Rotterdam. Dinsdagavond werden beelden vrij gegeven van het 'agressieve scooterduo' via tv-programma Opsporing Verzocht.

Op de bewuste avond in juni reed het tweetal rond 23.45 uur over de stoep op de 1e Middellandstraat. Een 35-jarige passant die daar wat van zei, werd meteen door de mannen aangevallen. Hij kreeg flinke klappen waarbij mogelijk ook een kettingslot werd gebruikt. Het slachtoffer liep onder meer een gebroken kaak op. Een 67-jarige kennis die ook aanwezig was raakte buiten bewustzijn maar werd verder met rust gelaten. Uit onderzoek blijkt dat het duo eerder op de avond een horecazaak bezocht op de hoek van de Schietbaan- en Adrianastraat. De verdachten staan duidelijk op beeld. De politie vraagt om getuigen zich te melden. Hetzelfde geldt voor mensen die de mannen herkennen. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Lees ook dit premiumartikel van onze partner Reacties op Koningsdag: ‘Mensen kunnen rekening niet betalen, waarom dan hier miljoenen aan uitgeven?’

Buren geschokt door aanhouding van multimiljonair (34): ‘Kussens en matrassen vlogen in het rond’