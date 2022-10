De politie onderzoekt de beschieting van een portiek in de Jan Evertsenplaats in Rotterdam-Centrum die in de nacht van maandag op dinsdag heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn geen slachtoffers gevallen.

Even na half drie 's nachts krijgt de politie een melding van een bewoner die meerdere kogelgaten in de deur naar zijn portiek opmerkt. De man was even naar buiten gegaan voor een wandeling. Als hij terugkomt ziet hij de inslagen en schakelt meteen de politie in. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. De politie is ook op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident.

