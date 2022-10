Het gerechtshof in Den Haag heeft twee mannen die achter de liquidatie van de 64-jarige Rotterdammer Moon Tong Choi in 2018 zitten, fors zwaardere straffen opgelegd dan de rechtbank. De 27-jarige schutter draait voor 23 jaar de gevangenis in, zijn 32-jarige handlanger moet veertien jaar zitten.

De rechtbank veroordeelde de schutter − Christopher N. uit Rotterdam − twee jaar geleden tot achttien jaar celstraf, waar 26 jaar was geëist. N. schoot op klaarlichte dag, zittend op een scooter, het slachtoffer van dichtbij door zijn hoofd toen hij in zijn auto op de kruising van de Willem Ruyslaan en de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen voor het verkeerslicht stond te wachten. Het slachtoffer kon geen kant op toen het vuur vanuit een automatisch wapen op hem werd geopend en zeker tien kogels werd afgeschoten.

Zijn kompaan, Rotterdammer Sun L., die door justitie wordt gezien als 'de drijvende kracht' en de opdrachtgever, hoorde destijds voor de rechtbank 25 jaar cel tegen zich eisen. Hem werd drie jaar opgelegd, maar het hof heeft daar nu dus elf jaar bovenop gedaan. Een derde betrokkene, de vermeende moordmakelaar Jin X. (34) uit Rotterdam, werd net als twee jaar geleden vrijgesproken.

De afrekening was vermoedelijk het gevolg van een handelsconflict in het criminele milieu. Verdachte Sun L., een neef van het slachtoffer, had voor zijn oom een grote som geld naar Hongkong moeten brengen. Een flink deel daarvan zou hij hebben vergokt en de rest zou hij ook voor zichzelf hebben willen houden. De oom moest dood om te voorkomen dat hij erachter zou komen dat zijn geld weg was. "Ik tolkte voor mijn oom, ook bij drugszaken, en verdiende er goed geld mee", was het enige dat L. erover losliet.



De drie verdachten hebben altijd ontkend achter de afrekening te zitten.