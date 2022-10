Een medewerker van een verzekeringsmaatschappij had geen vertrouwelijke gegevens mogen delen met een collega van een andere afdeling. De rechtbank achtte hem schuldig, maar veegde de geëiste werkstraf van tafel.

L.N. (50) speelde tussen 2019 en 2022 persoonsgegevens door aan een oud-collega die op een andere afdeling werkte. Een medewerker van de Rotterdamse haven kreeg daarna thuis bezoek van drugscriminelen, die wilden weten of hij een container zonder controle kon laten passeren. De man weigerde. Pas maanden later hoorde hij van de politie dat zijn naam en adres werden genoemd in berichten tussen criminelen.

N. had geen flauw idee dat de door hem verstrekte gegevens via tussenpersonen in verkeerde handen zouden vallen. Tijdens de rechtszaak vertelde hij geëmotioneerd dat hij zich bedonderd voelde door zijn collega, die binnenkort voor de rechter verschijnt.

De aanklager eiste een werkstraf van 80 uur en drie maanden voorwaardelijk, maar de rechtbank vond een schuldigverklaring zonder oplegging van straf genoeg. De rechters hielden er rekening mee dat N. twee dagen in voorarrest had gezeten, zijn baan was kwijtgeraakt en niet snel in de verzekeringswereld zal kunnen terugkeren.