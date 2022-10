Aan de Aelbrechtskade in Rotterdam-West is vanochtend een grote brand uitgebroken. Ongeveer tien woningen zijn daarbij ontruimd. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn alle bewoners in veiligheid gebracht.

De brand is ontdekt door bewoners in de naastgelegen woning. Zij hadden een brandlucht geroken. De brand is uitslaand, aldus de woordvoerder. De brand breidt zich uit, de brandweer adviseert mensen uit de rook te blijven. De brandweer heeft opgeschaald naar GRIP-1 om de samenwerking tussen hulpdiensten beter te laten verlopen. Grip-1 wordt vaker afgegeven bij grote branden en heftige ongelukken.

