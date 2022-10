Een man is zondagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in de Rotterdamse Kuip. Hij werd gestoken tijdens de wedstrijd Feyenoord - FC Twente. De verdachte sloeg hierna op de vlucht.

De man stapte zelf op de politie af om aan te geven dat hij gewond was. Volgens omstanders zou er sprake van een steekpartij zijn geweest. De man wilde uiteindelijk toch geen hulp van de politie en gaf aan zelf hulp te zoeken.

Volgens een woordvoerder van de politie is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat vooraf ging aan het geweld. "Dat zijn we nu aan het onderzoeken." De politie bekijkt momenteel camerabeelden en spreekt met getuigen van de steekpartij.