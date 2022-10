De politie heeft zaterdagmiddag rond 17.00 uur drie minderjarige personen aangehouden op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel die in het bezit waren van een groot rambo-mes en een doorgeladen vuurwapen. De drie werden betrapt nadat handhavers af waren gekomen op een melding van een conflict tussen jongeren.

De drie aangehouden personen zijn tussen de 14 en de zestien jaar oud. Zij zijn meegenomen naar het bureau en hebben daar een nacht geslapen. Het verhoor is de volgende ochtend weer opgepakt.

"Wij maken ons echt zorgen over het toenemende gebruik van mes- en steekwapens in Capelle", vertelt Bert Tielemans, woordvoerder van de gemeente Capelle.

Van 10 tot en met 15 oktober houdt Capelle aan den IJssel dan ook een inleveractie voor steekwapens. Iedereen die een steekwapen in zijn of haar bezit heeft, kan dat anoniem en zonder gevolgen inleveren op drie locaties in de gemeente. De campagne richt zich voornamelijk op jongeren en is een samenwerking tussen de politie, handhavers en de gemeente.