Meerdere mensen zijn zaterdagavond onwel geraakt op een dancefeest in de Onderzeebootloods op het RDM-terrein in Rotterdam. Een aantal feestgangers is naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling, zegt de politie.

"Er is een mevrouw van vijftig niet lekker geworden, omdat ze te veel had gedronken en een onderliggende medische complicatie had. En er is een jonger meisje geholpen door ambulancepersoneel omdat ze bleef flauwvallen", zegt Chris van den Broek, organisator van het Dagvlinder Festival.

Volgens een woordvoerder van de politie zouden er evenwel veel meer mensen onwel zijn geraakt en heeft het zelfs over 'tientallen', maar daar zegt een verbaasde Van den Broek niets te weten.

Het festival in Rotterdam-Heijplaat begon om 15.00 uur en duurde tot middernacht. Er waren ruim vierduizend bezoekers. Artiesten als Benny Rodrigues en Michel de Hey stonden op de line-up. De melding over de onwelwordingen kwam even na 23.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Zowel de politie als de gemeente Rotterdam doet onderzoek naar het incident. Bij de gemeente Rotterdam was zondag niemand bereikbaar voor nadere uitleg.