Een automobilist is zaterdagnacht even na 23.00 uur gevlucht na een eenzijdig ongeval op de Bosdreef in Rotterdam-Kralingen. De auto heeft een boom en een lantaarnpaal geraakt en heeft aan de voorkant grote schade opgelopen.

De automobilist is vooralsnog niet gevonden. De politie heeft onderzoek gedaan op de locatie. Hiervoor was de weg een korte tijd volledig afgesloten. Dat zorgde voor een flinke file. Inmiddels is de weg weer open. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Lees ook dit premiumartikel van onze partner Wat is duurder, elektrisch rijden of op benzine?

Studentenoverlast Kralingen houdt aan, ontruiming van studentenfeest krijgt een staartje