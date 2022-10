Bewoners van een woning aan de Sluiskreek in Rotterdam-IJsselmonde zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een explosie voor de deur. Door de klap raakte de voordeur en het raam ernaast zwaar beschadigd. Er is niemand gewond geraakt.

De brandweer rukte even na 1.00 uur met spoed uit naar de Sluiskreek. Door de explosie was er een kleine brand ontstaan. Deze had de brandweer snel onder controle en geblust. Wat er precies is geëxplodeerd en waarom, kan de politie nog niet zeggen. Er is een onderzoek ingesteld.

