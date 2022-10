De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van vijf verdachten in een auto op het Varkenoordseviaduct in Rotterdam. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Agenten gingen achter de auto aan nadat een getuige meldde dat om 03.10 uur op de Zwederstraat in de wijk Feijenoord vanuit een wagen in de lucht werd geschoten en richting de Putselaan nog een keer. Ze wisten de wagen uiteindelijk op het Varkenoordseviaduct te stoppen.

