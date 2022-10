Rondom de Zaagmolenkade staan meerdere straten blank door een lekkage in een leiding van waterbedrijf Evides. Het gaat om de Snellemanstraat, Vlietstraat en Wiekstraat in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Het lek ontstond rond 10.30 uur en is inmiddels gedicht.

Hoe lang het duurt voordat al het water is weggepompt, kan een woordvoerder van de Veiligheidsregio nog niet zeggen. "Wat de schade precies is, kunnen we pas daarna bekijken." Mogelijk lopen meerdere woningen in het gebied gevaar, legt hij uit. " Als het water onder de huizen doorloopt, kan dat gevolgen hebben voor de funderingen. Dan is er sprake van verzakkingsgevaar. Ook moet gekeken worden naar de gevolgen voor de gas- en elektriciteitsleidingen. De gemeente brengt dat nu in kaart."

