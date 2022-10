De Rotterdamse brandweer had afgelopen nacht de handen vol aan meerdere voertuigbranden. Zowel een scooter, bestelbus als meerdere auto's vlogen kort na elkaar in brand. Dat gebeurde met name in Rotterdam-Oost. Of er een verband tussen de branden is, is nog niet bekend.

Het begon met een scooter die iets na 1.00 uur in vlammen opging in de wijk Oosterflank. Een uur later was het weer raak toen een bestelbus in brand stond op de Zernikeplaats in Ommoord. Daar was sprake van een flinke rookontwikkeling. Het bestelbusje kan als verloren worden beschouwd.

Wat de oorzaak van beide branden was, is niet duidelijk.

Even leek het bij deze voertuigbranden te blijven, totdat rond 5.30 uur de brandweer opnieuw meldingen kreeg van autobranden in Zevenkamp en Bergschenhoek. In Zevenkamp zouden meerdere auto's vlam hebben gevat, in Bergschenhoek zou het om één auto gaan. Ook hier is het nog onduidelijk wat de branden heeft veroorzaakt.

De politie houdt rekening met brandstichting en gaat verder onderzoek doen. Bij alle branden vielen geen gewonden.