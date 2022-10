De gemeente Rotterdam zet de komst van een windmolen op de Landtong van Rozenburg door. Dat heeft wethouder Chantal Zeegers (klimaat, D66) laten weten. Ook bij verkeersknooppunt Beneluxplein, de kruising van de rijkswegen A15 en A4 bij Pernis, moet een energiereus komen.

In Rozenburg is woedend gereageerd. Bewoners vrezen dat de windmolen van bijna 240 meter hoog het natuurgebied de Landtong fiks zal aantasten. "Hij staat er nog niet", sprak Marijke Sonneveld, lid van de dorpsraad en voorzitter van stichting Leve de Landtong. Zij heeft acties aangekondigd.

De presentatie van de windmolenplannen verliep donderdagavond rumoerig. Wethouder Zeegers maakte in Rozenburg in een besloten bijeenkomst duidelijk dat de komst van de megaturbine doorgaat. Leden van de dorpsraad Rozenburg drongen er op aan dat ook aan bewoners van Rozenburg te melden. Bij het gebiedskantoor hadden zich zo'n veertig mensen verzameld die opheldering wilden van de D66-bestuurder.

Rozenburg loopt al langer te hoop tegen de komst van de windmolen op de Landtong. Ook aan de overkant van het water, in Maassluis, is er verzet tegen de bouw.

Volgens Sonneveld heeft wethouder Zeegers 'niet genoeg haar best gedaan bij de provincie.. "Zij vindt haar opdracht voor duurzame energie belangrijker dan natuur en biodiversiteit. Ze is voor windmolens en de opgave van 50 megaWatt op land. Ten koste van alles."

In een brief aan de gemeenteraad zegt Zeegers dat de provincie Zuid-Holland de regio aan de afspraken zou houden. "Als Rotterdam het niet doet, dan neemt de provincie de regie terug." De wethouder erkent dat windenergie op land impact heeft op de omgeving. Daarom stelt ze voor Pernis nog onderzoek en een participatietraject in het vooruitzicht. Daarin wordt gekeken naar geluid, zicht, natuur, veiligheid en financiële participatie. Voor Rozenburg gaat ontwikkelaar Pondera de vergunning aanvragen. Bewoners kunnen daartegen bezwaar maken.