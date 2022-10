De vrouw die op Rotterdam The Hague Airport in een Transavia-vliegtuig stapte, zónder een geldige boardingpass bij zich te hebben, is een 55-jarige met een Russisch Russisch paspoort. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bevestigd aan de Koninklijke Marechaussee. Het onderzoek is nog in volle gang.

Consternatie op Rotterdam The Hague Airport. Een vrouw zou bij de security check waar je de bagage op de band legt, op de noodknop hebben gedrukt. Vervolgens vluchtte ze het platform op en een vliegtuig in. Zónder dat ze een geldig ticket voor vlucht HV 5023 had. Halverwege krijgt de gezagvoerder aan boord te horen dat er iemand aan boord is, die daar niet hoort te zijn. Dus wordt er ongeveer een uur voor bestemming een landing gemaakt, in Madrid. Daar worden de bagagerekken volledig uitgekamd. Want als de vrouw zo aan boord kon, zijn haar spullen dan wél goed gecheckt? De vrouw zou zich bovendien nogal merkwaardig hebben gedragen aan boord. Zo zou ze hebben gesproken over mensenhandel. De vrouw werd van boord gehaald door de Spaanse politie. Waarom de vrouw dit heeft gedaan, is nog onduidelijk. Het onderzoek daarnaar is nog in volle gang. Als de Koninklijke Marechaussee het onderzoek heeft afgerond, zal het Openbaar Ministerie gaan bekijken of en wat het de vrouw ten laste zal leggen.

