De enige overgebleven verdachte in de geruchtmakende Waterfront-fraude in Rotterdam is vrijdag vrijgesproken. De rechter gaat mee in het verzoek van justitie om Göksel K., de voormalige uitbater van het poppodium, vrij te pleiten.

Bij de fraude werd de gemeente Rotterdam voor bijna 8 miljoen euro opgelicht, omdat ambtenaren vele facturen uitbetaalden voor bouwklussen die niet waren uitgevoerd. Met de vrijspraak van vandaag zijn geen van de betrokkenen van het fraudeschandaal vervolgd. Gürsel K, de vader van Göksel, gold als hoofdverdachte maar hij is vorig jaar in Turkije overleden. De fraude kwam in 2015 aan het licht. De zaak liet lang op zich wachten, volgens justitie was het lastig om de naar Turkije gevluchte Gürsel uitgeleverd te krijgen. Twee weken geleden kwam de zaak alsnog voor de rechter maar het werd een korte zitting. De officier van justitie vroeg vrijspraak omdat niet kon worden hard gemaakt dat de zoon samenwerkte met zijn vader, die valse bouwfacturen stuurde naar de gemeente. De rechter liet vandaag weten geen verdere toelichting te geven op het vonnis.

