Even voor 4.30 uur vrijdagochtend is op de A4 vlak bij de Beneluxtunnel, in de richting van de A20 naar knooppunt Kethelplein een auto over de kop geslagen. De bestuurder, een 22-jarige Amsterdammer, raakte gewond maar was aanspreekbaar. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldt dat de auto, een Mercedes, volgens verschillende getuigen met zeer hoge snelheid over een bobbel op de weg reed. Daarna verloor de bestuurder de macht over het stuur. "De auto klapte op de vangrail. Daarna begon de auto te tollen en vloog het motorblok uit de wagen." Het voertuig kwam tot stilstand tegen de vangrail aan de andere kant van de snelweg. "De bestuurder is zelf uit de auto gekropen", zegt een woordvoerder van de politie. "Hij was gewond aan zijn hoofd. Getuigen hebben geprobeerd hem te helpen en de wond te verbinden." De politie nam een alcoholtest af en die wees uit dat de bestuurder niet gedronken had. Of de man andere middelen gebruikt had, kon de politie niet zeggen.

Er volgt geen verkeersonderzoek, zei de politiewoordvoerder. "Het was een eenzijdig ongeluk en getuigen melden dat hij hard reed." Wel gaat de politie in gesprek met de Amsterdammer over de vraag hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren.